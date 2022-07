La grande guerra dei siciliani, presentazione del libro alla biblioteca regionale

Lunedì 4 luglio alle ore 17.00, presso la Sala Consultazione della Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, avrà luogo la presentazione del libro “La Grande guerra dei siciliani. Lettere, diari, memorie” di Claudio Staiti (Pacini Editore).

Dopo i saluti del direttore Carlo Pastena e della vice presidente dell'associazione Lympha, Maria Spagnolo, introdurrà la presentazione Santo Lombino, direttore scientifico del Museo delle Spartenze di Villafrati. Insieme all'autore, ricercatore messinese di storia contemporanea all'Università di San Marino, parteciperanno i docenti dell'Università di Palermo Manoela Patti e Giuseppe Paternostro. L'evento è organizzato con il patrocino dell'Associazione Lympha, del Museo delle Spartenze, del Centro di studi filologici e linguistici siciliani e della Rivista Studi Storici Siciliani.

Questo documentato volume presenta, per la prima volta in forma organica, un quadro ampio e variegato delle scritture intime dei siciliani, soprattutto militari ma anche civili, redatte nel corso della Prima guerra mondiale. Lettere, diari, memorie, oltre a far luce sui processi di nazionalizzazione e acculturazione patriottica, restituiscono la sofferenza per una guerra da cui ci si sente schiacciati ma anche lo spirito di adattamento e il senso di appartenenza a una storia e a un disegno imperscrutabile e più grande.

Per alcuni dei giovani siciliani trascinati al fronte in località sconosciute e così diverse da quelle di provenienza, la guerra fu un’iniziazione alla vita, per altri un atroce obolo da versare: per tutti fu un avvenimento fondamentale destinato a cambiare l’esistenza propria e collettiva.