Tutto il sapore autentico della tradizione siciliana a piazzetta Bagnasco con Giusina Battaglia

Arriva in Piazzetta Bagnasco Giusi Battaglia con le sue 70 ricette che racchiudono tutto il sapore autentico della tradizione siciliana. Presenterà il suo libro “Giusina in cucina - La Sicilia è servita” (Cairo Editore) martedì 19 luglio alle 18.30 nel delizioso salotto di Palermo. L’evento è aperto al pubblico. Una chiacchierata assieme alla giornalista professionista e direttrice di orogastronomico.it Federica Terrana, con la quale Giusina farà un excursus all'interno del suo mondo culinario: racconterà aneddoti, chicche sulle sue ricette e sarà anche un’occasione di confronto con le sue lettrici. Il primo libro di ricette di Giusi Battaglia, ancor prima della pubblicazione ufficiale, è entrato nella top10 dei libri di cucina più venduti in pre-order ed ha ottenuto ben sette ristampe.

Palermitana doc, la professionista della comunicazione milanese di adozione, non contenta del suo programma di cucina che impazza su Food Network, porta nelle case una ventata di mediterraneità e genuinità anche con un libro che dedica a sua madre Carolina "Il mio modello, anche in cucina", dice Giusi. Un’esperienza iniziata durante il primo lockdown, quando anche lei si è rimessa ai fornelli.

A notarla è Gesualdo Vercio che un pomeriggio di fine marzo la incoraggia a realizzare un programma di ricette palermitane. Così, assieme al marito ex cameramen, mette in piedi un set casalingo, con due smartphone e un cavalletto costato 17 euro, attraverso il quale condivide i suoi piatti con il grande pubblico. Da lì nasce il nuovo format di Food Network che la vede protagonista, senza trucco e parrucco, nella sua cucina milanese. Un debutto che ottiene oltre 200 mila spettatori.

Giusi vive quest’avventura sia come un sogno che come un gioco, vedendo il suo lavoro come giornalista una sua priorità.

"È successo tutto in modo così veloce che ancora non riesco a crederci», dice Giusi Battaglia, che all'inizio - come scrive nel suo libro - non avrebbe nemmeno voluto girare il programma: «Non mi sentivo sicura, avevo mille titubanze, poi alla fine mi sono decisa i riscontri sono stati inaspettati".

“Giusina in cucina - La Sicilia è servita” è un excursus all’interno del mondo culinario di Giusina e in particolare nella sua amata Sicilia. Ricette palermitane, ma non solo: tutta la storia enogastronomica di questa splendida regione viene ripercorsa all’interno di 208 pagine da Giusina, che presenta antipasti, primi piatti, secondi, lievitati e dolci. Si va dalla caponata alle arancine, dallo sfincione alla rosticceria, dai buccellati alla cassata al forno. E ancora brioches, pasta con i tenerumi, anelletti alla palermitana, involtini di carne e pesce spada, cassata al gelo di anguria, cannoli. "Ho soprannominato le ricette del libro “i numeri primi" perché sono la base della cucina siciliana", dice Giusi.

Ogni ricetta è preceduta da un racconto con protagonisti i "suoi uomini" (due figli, gemelli, e suo marito) e gli amici che continua ad accogliere intorno alla stessa tavola che vediamo durante il programma. Cominciando da Ficarra e Picone che le hanno scritto la prefazione raccontando di tutte quelle cene condivise a Palermo e poi Milano, di quelle telefonate a tarda sera in cui Giusina (gli amici di Palermo la chiamano così) risponde "Ma certo, ragazzi, vi aspetto!" e imbandisce la tavola con le sue prelibatezze. "Accogliere gli amici in casa è una delle cose che amo più. Per me, soprattutto in questo momento, il momento perfetto è stare insieme, in salute, intorno alla tavola, perché condividere cibo è sempre un momento speciale", dice Giusi Battaglia.