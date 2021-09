Bagheria città che legge, talk per la presentazione del libro "Giuseppe Branciforti"

“Giuseppe Branciforti - Il fondatore di Bagheria” è il protagonista del libro di Angelo Di Salvo che verrà presentato nella corte di villa domenica 12 settembre, a partire dalle ore 18:30.

La presentazione, nell’iniziativa che sensibilizza alla lettura, rientra tra i 13 appuntamenti previsti dall’iniziativa “Bagheria città che legge” promossa dall’amministrazione comunale con l’organizzazione dell’assessorato alla Cultura, guidato da Daniele Vella.

Alla presentazione prenderanno parte, per i saluti istituzionali il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli e l’assessore alla cultura Daniele Vella, introdurrà il professor Domenico Aiello, docente di storia e filosofia al liceo classico Francesco Scaduto di Bagheria.

Modererà il presidente del circolo culturale Giacomo Giardina di Bagheria, Giuseppe Bagnasco. A dialogare con l’autore Salvatore La Monica - società nissena di storia patria.

Angelo Di Salvo, presidente dell'associazione "La Scintilla", non nuovo all'attenzione dedicata ai Branciforti, dedica il suo volume alla figura del principe fondatore di Bagheria, Giuseppe Branciforti, a più di trecentocinquanta anni dalla nascita della Città delle ville, narrando la vita e le gesta di questo principe definito “triste” a cui nonostante i fortunati “natali” la vita ha riservato molteplici delusioni sia in campo affettivo che politico. Non mancano nel libro dello storico bagherese riferimenti, con dovizia di particolari dovuti all'evidente lavoro di ricerca, alle famiglie Branciforti, la più potente e nobile famiglia di Sicilia e il ramo Raccuja. Lodevole anche il corredo fotografico.

