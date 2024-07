A Isola la presentazione del libro "Una gita fuori porta" di Marcella Croce

"Una gita fuori porta" di Marcella Croce è un’insolita guida da sfogliare quando si ha voglia di evadere per un giorno, per trascorrere una giornata differente che però lasci il segno. Basterà aprire a caso una pagina e mettere il dito su una meta qualunque, la scelta non deluderà. In ogni piccolo borgo o grande città c’è sempre qualche perla da scoprire elegantemente raccontata con ottimi riferimenti storici, artistici e letterari da chi con i suoi occhi ha visto il mondo.



Il libro mercoledì 24 luglio sarà presentato nella biblioteca comunale di Isola delle Femmine. 80 articoli apparsi sul Giornale di Sicilia tra il giugno 2022 e il febbraio 2024 ci fanno fare in un battito di pagina il giro della Sicilia. Non il solito giro fra le spiagge più belle e i monumenti più importanti dell’isola, ma un viaggio più intimo, più autentico che sonda l’entroterra e la costa, le tradizioni, gli usi e i costumi, gli uomini che costituiscono l’essenza stessa della nostra terra. Tante saranno le chicche e le curiosità da scoprire, nonostante spesso si pensi di sapere tutto del luogo in cui si vive.

Oltre all'autrice interverranno il sindaco Orazio Nevoloso, il presidente della Pro Loco Isola delle Femmine Carmela Di Liberto ed Eros Lodato, Responsabile MotoCLub Mediterraneo Palermo. Modera Isidoro Farina, responsabile eventi Nuova Ipsa.