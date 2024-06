Un romanzo per sensibilizzare sull'anemia falciforme, Giovan Battista Ruffo presenta "Sangue a falce"

Giovan Battista Ruffo presenta il romanzo "Sangue a Falce", novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni, a Palermo. L'appunto con i lettori è programmato per giovedì 27 , alle ore 18:30, alla Fondazione Casa Lavoro e Preghiera dell'Istituto Padre Giovanni Messina, in via Padre Messina Giovanni, 1. A moderare l'incontro sarà la giornalista Cristina Arcuri. Oltre all'autore, saranno presenti il direttore generale del Dipartimento Attività sanitarie della Regione Siciliana, Salvatore Requriez, che ha scritto la prefazione al libro, il procuratore generale della Corte di Appello di Palermo Lia Sava e l'editore Nicola Macaione.



Il romanzo racconta l'anemia falciforme attraverso una narrazione avvincente che intreccia storie di vita reale con il dramma della malattia. Ambientato a Palermo, una città da sempre crocevia di popoli dell'area mediterranea, il libro non solo mette a fuoco la sofferenza e le sfide affrontate dai pazienti, ma affronta anche temi cruciali come l'immigrazione clandestina e la tratta delle schiave provenienti dall'Africa subsahariana verso il nostro Paese. “Il romanzo utilizza il potere della narrazione - ha spiegato l'autore - per sensibilizzare il pubblico su una condizione complessa, mettendo in luce non solo le sfide mediche, ma anche le interconnessioni sociali e culturali. Il mio impegno personale, attraverso il romanzo 'Sangue a falce', presentato in Senato proprio in occasione della Giornata mondiale insieme a clinici, rappresentanti istituzionali e associazioni di pazienti, è volto - conclude Ruffo - a sensibilizzare su questa malattia, convinto che solo con l’impegno di tutti si possano raggiungere grandi traguardi".

L'autore è direttore del reparto di Ematologia e Talassemia dell'Arnass Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e membro del Consiglio direttivo Site.