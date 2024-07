A Piana degli Albanesi convegno sulla maternità, Nicolò Mannino presenta il libro "Gioia mia"

Convegno su "Il senso della maternità: inizio di una prima storia d'amore" e presentazione del libro "Gioia Mia" di Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità internazionale e interlocutore referente della Pontificia Accademia di Teologia, nella Sala consiliare del Comune di Paina degli Albanesi venerdì dalle ore 17,30.

A dare il benvenuto ai relatori e aprire i lavori il sindaco Rosario Petta e il Presidente del Consiglio Comunale Antonino Aclud. Il ricavato del libro, che richiama un anno dalla dipartita di mamma Giuseppina Russo, donna ricordata nello Jato per il suo zelo a favore degli ultimi, andrà all'Associazione di volontariato internazionale "E Ti Porto in Africa" per realizzare un pozzo d'acqua in un villaggio della Costa D'Avorio dove già è stata inaugurata un'ambasciata a firma del Parlamento della Legalità internazionale.

Durante il convegno verrà conferita la Laurea Honoris Causa a Papas Giuseppe Di Miceli a firma dell'Università telematica di indirizzo internazionale Isfoa, per mettere in risalto lo zelo vocazionale e l'operatività del sacerdote a favore di una cultura di pace e di amore alla vita.