Genitori anziani, che fare? La presentazione della guida per figli adulti e (im)preparati

Il confronto generazionale affrontato in un manuale che indaga, studia e guida il lettore all’interno del vasto mondo della cura e dell’assistenza agli anziani. Venerdì 18 marzo, alle ore 18.30, nella sala Ex Antiquarium di Terrasini (piazza Falcone e Borsellino), la presentazione del libro di Antonella Brugnola e Claudia Campisi, “Genitori anziani, che fare? Una guida per figli adulti e (im)preparati”, edito dalla Dario Flaccovio Editore. Insieme alle autrici, Claudia Campisi in presenza e Antonella Brugnola in collegamento video, interverranno: Vera Abbate, dell'ufficio comunicazione del sindaco comune di Terrasini, Piero Schirò, geriatra e guest contributor e Angela Viviano, presidente Auser.

Il tema "genitori che invecchiano e figli impreparati" è un tabù. Ma l'argomento è ormai un'urgenza nazionale, considerato l'allungamento della vita media. Non sempre i figli sanno cosa fare quando vedono le prime avvisaglie della vecchiaia dei cari, né sanno gestire con serenità le situazioni che li soffocano di preoccupazioni.

“Genitori anziani, che fare?” di Antonella Brugnola e Claudia Campisi spiega come affrontare la vecchiaia dei genitori preventivamente, in modo semplice, integrando due punti di vista: la visione dell'esperta psicologa Claudia Campisi che spiega la dinamica dei sentimenti e comportamenti di figli e genitori e la parte di Antonella Brugnola con soluzioni e risorse da applicare con il metodo A-M-O-R-E.

Il libro è una guida concreta per prendere consapevolezza del fenomeno, iniziare a gestirlo più preparati, evitando di cadere nello sconforto o, cosa peggiore, di isolarsi. È rivolto a chi è figlio, amico, vicino di casa, caregiver, operatore sanitario chiamato ad occuparsi di una persona anziana e che, con la conoscenza e la pianificazione degli interventi, si può organizzare per una maggiore serenità. Ingresso con Super green pass. L'incontro avverrà nel rispetto di tutte le norme e dei protocolli emanati adottando tutte le misure necessarie ad evitare rischio di contagio per il Covid 19.

Le autrici

Antonella Brugnola, dopo la laurea in economia, ha lavorato nel marketing e come hobby è diventata esperta di affitti brevi. Ha una lunga esperienza di malattie dei genitori, ha a cuore il tema degli anziani e dell'invecchiamento, essendo stata una "donna sandwich" per anni. Ha partecipato a un gruppo di auto mutuo aiuto in Rsa e ha collaborato con uno studio legale per contenuti sul tema dell'assistenza agli anziani.

Claudia Campisi èpsicologa, per 15 anni ha lavorato nelle risorse umane di aziende italiane e multinazionali. Oggi vive l'esperienza di essere madre, ma anche figlia di genitori anziani, in una fase in cui sono tante le sollecitazioni e le pressioni. Vuole portare il suo contributo di psicologa principalmente alle donne caregiver.