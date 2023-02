Spazio Cultura Libreria Macaione, presentazione del libro di Gabriella Maggio "Echi"

Presentazione del libro di poesie di Gabriella Maggio “Echi” Il Convivio Editore novembre 2022. Prefazione di Dante Maffia. Dopo i saluti introduttivi di Nicola Macaione interverranno Franca Alaimo e Vera Ferrandi. Letture a cura dell'autrice.

Un libro di poesia non è tale per j contenuti, per quel che "racconta" o recupera della propria e delle altrui esistenze, ma per il come le parole rievocano, riaprono gli spazi della mente e del cuore, per come si scava nell'imponderabile, nell'infinito. E bìsogna dire che la poetessa ha saputo respirare la bellezza dei ricordi e la compattezza del presente con una fibrillazione emotiva che coinvolge. che accende la curiosità, e immette nel circuito delle percezioni rare che producono le scintille della poesia... Perciò si legga questo libro con I'animo sgombro e si entrerà nella magia di un mondo ricco dì umanità, teso ai valori autentici del vìvere, aperto ai venti della felicità.