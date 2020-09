Agricantus, la presentazione del libro su Franco Battiato che racconta le sue canzoni

Presentazione del libro: "Franco Battiato, tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019" di Fabio Zuffanti, Arcana Edizioni.

Mercoledì 16 settembre alle ore 20 sul palco all’aperto del Teatro Agricantus, in via XX settembre, si terrà la presentazione del libro "Franco Battiato. Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019" di Fabio Zuffanti (Arcana Edizioni) che analizza minuziosamente il repertorio di uno degli artisti di più grande respiro del panorama contemporaneo. Il Teatro Agricantus riconferma la sua costante attenzione nei confronti del panorama musicale legato alla nostra terra e degli eventi culturali atti a promuoverlo.

A fare gli onori di casa sarà il giornalista Mario Azzolini che dialogherà con l’autore Fabio Zuffanti per comprendere a pieno le motivazioni che lo hanno portato ad approcciarsi ad un artista complesso e sfaccettato come Franco Battiato e per mostrare al pubblico uno spiraglio di quel mondo fatto di sincretismo filosofico, di mescolanza di generi e di contaminazione culturale a cui il musicista attinge e che contribuisce a plasmare. L’ingresso sarà gratuito, basterà ritirare preventivamente gli inviti presso il botteghino sito in via XX Settembre 80 fino ad esaurimento posti e confermare la propria presenza la sera stessa dell’evento, presentandosi 15 minuti prima dell’inizio dell’incontro.