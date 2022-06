Denis Curti presenta il libro "Iranian Beauty", il viaggio per immagini di Aldo Palagonia

Cinquanta scatti sull’Iran e dall’Iran. Il viaggio triplice di Aldo Palagonia su e giù per la terra dei Parsi, ma anche dei Qashqai di lingua turca, dei Bakhtiari, dei Luri, Curdi, Azeri e dei Baluchi sarà raccontato martedì 28 giugno, alle 18, nel Centro culturale CRE.ZI. Plus, ai Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4. A presentare il libro "Iranian Beauty" sarà Denis Curti. Fotografie selezionate dal portfolio di Aldo, fotografo appassionato del medioriente, vincitore nel 2019 del concorso nazionale Ferdinando Scianna, autore di diverse mostre fotografiche, l’ultima al Centro internazionale di fotografia nel 2019.

Presenterà il volume in collegamento streaming il curatore Denis Curti, direttore della Casa dei Tre Oci di Venezia, ex direttore dell’agenzia Contrasto, consulente della Fondazione di Venezia per la gestione del patrimonio fotografico e autore del saggio Capire la fotografia contemporanea. Il dibattito è moderato dal giornalista Roberto Conigliaro, esperto seo e consulente per il digital marketing.

Iranian Beauty è il pezzo di mondo puntato dall’obiettivo di Aldo in movimento. Palagonia è il protagonista del racconto per simboli che si manifesta nello scorrere lento del controverso quotidiano in Iran. Il fotografo gentile che bypassa la superficie delle cose, racconta di una bellezza di sguardi fatta di sorrisi e spontaneità.

La fotografia come forma atta a scandagliare la dimensione umana nelle sue più intime motivazioni. Aldo si proietta all’interno delle narrazioni alla ricerca di una interpretazione personale attraverso la semplicità e la teatralità implicita di ogni espressione autenticamente umana. Capace di instaurare un ponte fra le culture cogliendone le emozioni più profonde, ma anche le ambiguità dell’osservatore, la sua fotografia riscrive il viaggio in bilico fra la geografia e l’essenza spirituale dei luoghi e delle persone attraversate dall’obiettivo di una reflex.