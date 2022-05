"Fondamento della dottrina cristiana", la presentazione del libro ai Crociferi

Appuntamento venerdì 20 maggio, alle ore 17, presso l’ex oratorio di san Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza 18b, a Palermo, per la presentazione del saggio di Menno Simons (curato da Fabrizio Tartaro), “Fondamento della dottrina cristiana”. Insieme all’autore, intervengono Franco Arena, pastore della Chiesa evangelica mennonita di Palermo, e Davide Romano, giornalista. L’iniziativa è organizzata dalla Chiesa evangelica mennonita di Palermo.

Il testo ricostruisce il contesto storico, politico e religioso dell’anabattismo nei Paesi Bassi, del XVI sec., mettendo in rilievo l’emergere di Menno Simons come figura di spicco dell’anabattismo biblico e pacifista. Il libro include la prima traduzione in italiano dell’opera “Fondamento della Dottrina Cristiana”, così come riportata in “The Complete Writings of Menno Simons”. L’opera, tradotta per la prima volta in italiano da Fabrizio Tartaro, è corredata di note di approfondimento teologico, di un’introduzione alla traduzione e di una conclusiva breve riflessione sull’impatto che l’opera ha avuto nella storia del movimento anabattista e, successivamente, mennonita.

Menno Simons, Witmarsun 1496–Wu?stenfelde, 31 gennaio 1561, figura di spicco dell’anabattismo e fondatore del movimento mennonita. Fabrizio Tartaro è un teologo-ricercatore che ha studiato presso la Facoltà Avventista di Firenze dove ha conseguito con lode la laurea magistrale presentando una tesi su Menno Simons. Ha partecipato a diversi congressi della Society of Biblical Literature (Sbl) negli Usa entrando in contatto direttamente con ambienti mennoniti.