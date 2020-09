"Follow the Green", al Porco Rosso il dossier che smaschera la patina ecosostenibile di Eni

Follow the Green, il dossier che smaschera la patina ecosostenibile di Eni. Il lavoro di inchiesta, realizzato dal Centro di Documentazione dei Conflitti Ambientali, verrà presentato in anteprima sabato 19 settembre a partire dalle ore 18 presso il circolo Arci Porco Rosso.

Saranno presenti il giornalista siciliano Andrea Turco, co-autore del lavoro e studioso del mondo che ruota attorno al cane a sei zampe, e la giornalista lucana nonché presidente del Cdca Marica Di Pierri. La narrazione di Eni alla prova dei fatti, questo è l’esplicativo titolo del dossier - liberamente scaricabile sul sito dell’associazione A Sud - che verrà poi discusso in successive tappe a Gela, Licata, Catania e Siracusa.

Mentre le pagine dei quotidiani sono ricche di pubblicità e messaggi promozionali sulla riconversione ecologica della più nota e della più potente multinazionale energetica italiana, i dati della stessa Eni e la realtà, ovvero le storie di lavoratori e abitanti dei luoghi in cui l’azienda opera, descrivono tutta un'altra storia. Fatta di business ancorato alle fonti fossili, transizioni ecologiche basate sul gas e progetti spacciati per economia circolare ma poi multati dall’Agcom per “pubblicità ingannevole” - è il caso di Eni GreenDiesel+, il biocarburante su cui si basano le green refinery di Gela e Porto Marghera.

Il progetto GreEni, finanziato da Patagonia Environmental Grants, prevede la realizzazione di almeno tre incontri in Sicilia per rafforzare il networking e mutualismo fra attivisti della regione per rafforzare il loro agire nella denuncia delle questioni legate all’estrazione, trasporto e trasformazione delle risorse fossili. L'evento palermitano si svolge all'interno del nuovo ciclo di appuntamenti Ecopolis a cura di A Sud Onlus insieme ad A Sud Sicilia, con la collaborazione delle realtà presenti sul territorio siciliano.