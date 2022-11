"I finsword, l'alba dei purosangue": la presentazione del libro di Virna Chessari alla Feltrinelli

L’estate di una nobile famiglia inglese in un antico maniero immerso nel verde che racchiude segreti, misteri e antiche storie di dame e cavalieri. Venerdì 18 novembre, alle ore 18:00, alla libreria La Feltrinelli di Palermo, Virna Chessari presenta il suo nuovo libro, edito da Capponi Editore, "I Finsword. L’alba dei Purosangue”. Dialogano con l’autrice il giornalista Mario Azzolini e la Prof.ssa Chiara Vella.

Nel romanzo passato e presente, realtà e fantasia si fondono per dare vita alla leggenda dei Finsword, indissolubilmente legata a quella dei loro magnifici purosangue. I mondi e gli stili di vita dei personaggi, in apparenza così diversi, si intersecano fino a rivelare percorsi speculari: adulti prigionieri di rigide convenzioni, adolescenti in conflitto e crescita. Ma è possibile cambiare il proprio destino? Nobili si nasce o si diventa? Interrogativi a cui ognuno dei protagonisti cercherà di dare risposta in un percorso di crescita ed evoluzione.

Avventure, intrighi, amori e una certezza: prima o poi bisogna fare i conti con se stessi e la propria storia che pretende di essere vissuta fino in fondo e in tutte le sue contraddizioni. E sulla scia dei più nobili valori cavallereschi farà da ponte la straordinaria amicizia dei più giovani delle due famiglie protagoniste, che abbatteranno ogni confine sociale, aiutati dal coraggio, l’innocenza e la fantasia tipici della loro età.