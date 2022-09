"Fimmine, disamina teatrale dell’essere donna": Luana Rondinelli a piazzetta Bagnasco

Un pomeriggio al femminile per parlare della genesi di quattro pièce teatrali e delle loro protagoniste, donne irrequiete che davanti al dolore sanno trovare la forza di rinascere. Martedì 6 settembre, alle 18.30, nel salotto letterario en plein air di piazzetta Bagnasco, a Palermo, l’autrice e regista teatrale Luana Rondinelli presenta il suo ultimo libro “Fimmine. Disamina teatrale dell’essere donna”, edito dalla Dario Flaccovio Editore. Insieme all’autrice intervengono Sofia Muscato, autrice e interprete e Giusy Agueli, presidente dell'associazione Palma Vitae, onlus di volontariato a sostegno di donne in difficoltà e vittime di violenza. L’evento è organizzato in collaborazione con Mondadori Point di via Mariano Stabile, 233.

Il libro

Una raccolta al femminile, introdotta da quattro prefazioni a firma di Donatella Finocchiaro, già premio Eleonora Duse dell’anno, il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, l’attrice Valeria Solarino e la scrittrice Giuseppina Torregrossa. “Fimmine. Disamina teatrale dell'essere donna” di Luana Rondinelli raccoglie quattro testi teatrali interamente al femminile e la preziosa seppur breve storia della loro genesi nell'introduzione dell'autrice. Le protagoniste sono anime irrequiete e vittime mai arrese al dolore, ma che anzi da quello trovano la forza di rinascere. Donne, "fimmine" per l'appunto, che la vita la stravolgono pur di non soccombere, pur di essere se stesse fino in fondo. Sono donne straordinarie che si sono rialzate prima di cadere quando la vita ha provato a buttarle giù.

Diversi sono i temi dei testi raccolti. La Finocchiaro parla di violenza sulle donne con la capacità di affrontare il dramma anche con il sorriso; Valeria Solarino parla invece di pregiudizi di genere; poi ancora “L’Odissea” al femminile e la lotta per la libertà sullo sfondo di un innamoramento saffico.

L’autrice

Attrice, drammaturga, regista. Diplomata alla scuola di teatro di Marsala diretta da Michele Perriera, continua la formazione presso Ribalte, scuola romana guidata da Enzo Garinei. Nel 2011 fonda la compagnia Accura Teatro. Vincitrice di numerosi premi, oggi i suoi testi sono interpretati da alcune tra le più celebri artiste italiane.