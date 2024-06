Presentazione del libro "Figlie dell’oro" di Flaminia Colella sabato 29 giugno 2024 alle ore 18 alla Feltrinelli di via Cavour. Si tratta di un romanzo dedicato alla femminilità e al legame familiare, percorso dal filo rosso della scrittura di Emily Dickinson. Colella esplora il dolore della malattia e le tracce che lascia sul fisico e sulla mente, mentre rintraccia la forza della speranza nella ricerca dell'oro sepolto: quel senso dell'esistenza e la serenità di affrontare il mondo con occhi nuovi.

La trama

Delia è stata in fin di vita a diciassette anni, ha sposato il medico che l’ha salvata e ha avuto una vita avventurosa. Lascia un dono alla nipote, che lo riceverà solo dopo la sua morte. Quel dono introdurrà Serena, voce narrante di questa storia, nel mondo e nella mente di una delle più illuminate vestali della lirica occidentale, Emily Dickinson. Con una domanda bruciante: cosa significa vivere inseguendo l’oro? Solitudine, impeto, amori non convenzionali e figure femminili si alternano nella storia. La poesia evoca la vita. Può verificarsi nella realtà quell’“l’incontro dell’oro” che rende un’esistenza degna di essere vissuta? Quell’oro esiste veramente o si cela solo nelle opere della grande letteratura? Forse le figlie dell’oro sono in mezzo a noi. Si riconoscono tra loro e sono capaci di sofferenze e gioie assolute. E sono in grado di moltiplicare la vita.

L'autrice

Flaminia Colella è nata nel 1996. Vive e lavora a Roma. Suoi testi in prosa compaiono su diverse testate giornalistiche, tra cui il settimanale “Panorama”. Nel 2020 ha pubblicato La voce del fuoco (Cantacanta editore). Con Davide Rondoni, cura nello stesso anno il libro d’arte Io non ho mai scritto e nessuno è innamorato, (Lamberto Fabbri Editore), nuova traduzione di sessanta sonetti di William Shakespeare. Nel 2022 pubblica Guerrafesta (Cartacanta editore).