"Ficuzza. Il mio viaggio tra i ricordi": Gaetano Giardina presenta il suo libro

Organizzato da BCsicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, giovedì 27 aprile alle ore 17, presso l’Istituto Pedro Arrupe in Via Franz Lehar, 6 a Palermo, il volume di Gaetano Giardina “Ficuzza. Il mio viaggio tra i ricordi”.

Dopo i saluti di P. Gianni Notari, Direttore Istituto Pedro Arrupe, sono previsti gli interventi di Giacomo Fanale, Docente di architettura, design e scenotecnica e Pippo Oddo, Storico, Esperto di cultura e del territorio. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordinamento di Giuseppe Oddo, Presidente BCsicilia sede di Corleone.

Il libro è una sorta di scrigno dove l’autore mette dentro i suoi ricordi nitidi e dettagliati, di un tempo che fu, leggero e spensierato, che va dagli anni ’50 ai primi anni ’70 a Ficuzza, suo paese natio.

Gaetano Giardina è nato a Ficuzza il 4 settembre 1950. Ha trascorso tutta l’infanzia e l’adolescenza nella borgata vivendo ed osservando tutte le vicende che sono descritte nel libro. Testimone diretto di una vita gioiosa e spensierata dalla metà degli anni Cinquanta sino a metà degli anni Settanta. Intrapresi gli studi universitari, si è laureato a Palermo in Medicina nel 1976.

Quattro anni dopo consegue la specializzazione in chirurgia vascolare ed esercita la professione inizialmente al Policlinico. Successivamente viene chiamato a dirigere il reparto di questa stessa disciplina presso la clinica Cosentino, oggi gestita dal gruppo Karol, per poi concludere la professione in qualità di medico di base nel 2020.