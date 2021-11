Libri sotto i portici, alla Mondadori la presentazione del nuovo libro di Sofia Muscato

Storie di vita rurale nel paese di Valledolmo, riflessioni tra serio e faceto su quel che si ha e quello che si desidera avere, ricordi passati di bambina, memorie familiari e tante, tante risate. Esordisce con un libro di oltre 400 pagine, l'autrice e interprete siciliana Sofia Muscato, aka Queen Sofy, in libreria con “La felicità contromano”, edito dalla Dario Flaccovio. Prima presentazione in libreria, venerdì 12 novembre, alle 17, alla libreria Mondadori Point di via Mariano Stabile, 233, l'autrice incontra i lettori, insieme al giornalista Tancredi Bua.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Mondadori Point nell'ambito della rassegna culturale "Libri sotto i portici", organizzata dalla stessa libreria e dal suo titolare Giovanni Montesanto.

Muscato scrive un manuale di sopravvivenza ai contrattempi quotidiani, attraverso gli aneddoti ironici e mai banali di una tra le autrici più amate e condivise sui social. Sofia Muscato, con la sua scrittura sempre attenta e ironica, è un antidepressivo naturale che con le sue storie di vita quotidiana, i suoi ricordi paesani, le sue contaminazioni linguistiche tra colto e popolare, riesce a parlare di noi senza conoscerci, trasferendo nei suoi scritti il più ampio ventaglio di emozioni ma anche il punto di vista umoristico con cui i siciliani riescono da sempre a guardare la vita e, se serve, a esorcizzarne quei passaggi a vuoto che Sofia racchiude nell'evocativo concetto di quel #sortebuttana tanto presente nei suoi post. Il libro di Sofia Muscato sarà disponibile in libreria dal 18 novembre.

L’autrice

Sofia Muscato è autrice e interprete. Da anni si occupa di “filosofia divertente”, progetto con il quale porta in giro per l’Italia dei reading di dialoghi platonici resi in rima, in siciliano, in chiave ironica.