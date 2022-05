"La felicità contromano": Sofia Muscato presenta il suo ultimo romanzo

Ricordi passati di bambina a Valledolmo, memorie familiari e tante risate. E’ questo “La felicità contromano”, l’ultimo libro di Sofia Muscato che venerdì 13 maggio a partire dalle 17.30 sarà presentato da Riolo Opel in viale Regione Sicilia Nord Ovest. A dialogare con l’autrice e interprete che da anni si occupa di “filosofia divertente” sarà la giornalista Maria Teresa Camarda.

Edito dalla casa editrice Dario Flaccovio, il libro di oltre 400 pagine mette al centro della lettura tematiche importanti: conosciuta come Queen Sofy, questo libro è la sua prima raccolta per mettere insieme e in ordine la gioia, le riflessioni, le sue strampalate lettere, la storia del suo paese d'origine, Valledolmo, e poi ancora Palermo e l'amore coniugato in tutte le sue forme.

Sofia Muscato racconterà tutta quella felicità che, andando contromano, sdogana riflessioni tra il serio e il faceto e mette al centro non solo l’amore, ma tutto ciò che ci rende profondamente siciliani. A fare da sfondo a lacrime e risate, un paesino dell’entroterra siciliano, quello che ha dato i natali alla scrittrice.

Il suo libro arriva a tutti, trasferendo conoscenza e cultura attraverso il gioco, la battuta, lo scherzo, il riferimento con la realtà odierna. E dona allegria ed emozioni attraverso il piacere della lettura.

L'autrice passa dal registro comico a quello poetico, dall'italiano al siciliano, per arrivare all'ibrido "siculo-inglese" che rappresenta il fortunato trademark dell'autrice, seguitissima sui social.

La felicità contromano - Come convivere con la #sortebuttana è un libro che fa scoppiare dalle risate e un minuto dopo fa riflettere sui temi più profondi della vita, con uno stile intelligente e auto-ironico che connette immediatamente il lettore col piccolo grande mondo dell'autrice. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.