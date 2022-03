Pomeriggi in agorà, al Salinas la presentazione del libro di Sofia Muscato "La felicità contromano"

Per il ciclo “I pomeriggi all'Agorà. Musica e parole al Salinas” giovedì 31 marzo alle 17, l’associazione Lympha ha organizzato al Museo archeologico Salinas la presentazione del volume "La felicità contromano" di Sofia Muscato (Dario Flaccovio editore). Uno stile insostituibile per una raccolta di pezzi che, in più di vent'anni, ha assunto la forma di racconti, diari, confidenze e lettere.

“La felicità contromano - Come convivere con la #sortebuttana” già dal sottotitolo fa intuire la genesi del volume: è un libro che fa scoppiare dalle risate e un minuto dopo fa riflettere su temi profondi, poi ritorna a sorridere sotto i baffi e ricomincia da capo a pensare. Con uno stile intelligente e auto-ironico che connette immediatamente il lettore al piccolo grande mondo dell'autrice, la sua Valledolmo che sta in un pugno, la nonna, i mini segreti, i mega screzi e gli amori.

Sofia Muscato passa dal registro comico a quello poetico, dall’italiano al siciliano, per arrivare ad un ibrido “siculo-inglese” che rappresenta il suo fortunato trademark. Sarà lei stessa a discuterne con Giuseppina Palumbo, responsabile degli eventi musicali di Lympha, presidente del Club Unesco Castelbuono-Madonie. Dopo l’incontro, i giovani allievi del liceo musicale Regina Margherita eseguiranno alcuni brani.