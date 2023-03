"Il favolfiore, favole per crescere": la presentazione del libro alla biblioteca del Gonzaga

Favole e fiabe… Generi letterari antichissimi che trasportano grandi e piccini in mondi solo apparentemente immaginari, dove tutto è possibile, come risolvere intricate situazioni o, semplicemente, acquisirne consapevolezza. E in questa avventura chiamata vita può farci da guida la natura che ci parla attraverso insetti, piante, animali e ci esorta al rispetto di leggi universali e dei suoi delicati equilibri.

In questo senso “Il Favolfiore”, edito da Pietro Vittorietti Editore, è una raccolta di “favole per crescere”, nel rispetto di sé in relazione all’altro diverso da me. La presentazione del libro si terrà Giovedì 2 Marzo alle ore 17:30 presso la Biblioteca del Gonzaga Campus. Interverranno il Direttore Generale P. Vitangelo Denora, il Coordinatore Scuola Secondaria I Grado Vito Chiaramonte, il giornalista Mario Azzolini, l’attore Domenico Bravo. Sarà presente l’autrice Virna Chessari.