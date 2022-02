Una storia che profuma di Sicilia arcaica, Roberto Tedesco presenta il suo libro alla Macaione

Venerdì 11 febbraio dalle ore 17.30 sino alle ore 19, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca 102, sarà presente Roberto Tedesco per il firma copie del suo romanzo d’esordio dal titolo Falaride la terra del Mito, novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni.

L’autore, da sempre appassionato di storia locale, giornalista pubblicista, da anni cura alcune pubblicazioni di approfondimento storico e culturale della Sicilia. Il libro è già disponibile nelle librerie e negli store online e in versione e-Book. Per l’occasione, sarà trasmessa una diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione per la presentazione del libro con l’autore e il direttore editoriale Biagio Balistreri, tra una firma e l’altra, con inizio dalle ore 18 con interventi a sorpresa da parte dei lettori presenti.

L’ingresso in libreria sarà consentito soltanto ai possessori del green pass e contingentato secondo le normative anti-Covid vigenti. Un’ intrigante e affascinante storia ambientata nel V secolo a.C., nella Sicilia arcaica, dove i protagonisti principali sono Falaride, tiranno di Akragas, e Stesicoro, il poeta arcaico tra i primi a istituire un coro per il canto citarodico.

Trecento pagine di storia antica della Sicilia dove il mito e la storia si miscelano in un connubio di eventi realmente accaduti con l’inventiva dell’autore. Si tratta di un romanzo storico ambientato nell’anno 554 a.C., dove non mancano le avvincenti battaglie, le passioni e le descrizioni dei luoghi come quelli di Himera e di Akragas, l’attuale Agrigento.