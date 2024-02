"Tutto è qui per te", Fabio Volo a Palermo per presentare il suo nuovo romanzo

“Domani mattina troverai un’auto sotto casa tua con un biglietto aereo per raggiungermi a Parigi. Non devi pensare a niente, ho già pensato a tutto io. Sarà un weekend indimenticabile”. Luca è bravissimo nelle sorprese, ma non gli piace stare da solo. E quando incontra per caso Lucia, la sua fidanzata di quando aveva vent’anni, il tempo pare riavvolgersi: il loro era stato un amore da film, assieme avevano vissuto tutte le prime volte. Adesso lei ha una figlia e si sta separando dal marito. E se Luca e Lucia provassero a tornare al punto dove si erano fermati?

Fabio Volo è ritornato in libreria prima di Natale e a due anni di distanza dal successo di Una vita nuova, con un nuovo romanzo che è una boccata d’aria fresca, con scene romantiche in cui pare di volare tra calici di vino buono e croissant caldi, dialoghi quotidiani e un pizzico di savoir faire: Tutto è qui per te - sempre Mondadori, come i precedenti romanzi - è un libro sulla voglia di rimettersi in gioco davvero, sul desiderio, e la possibilità, di un nuovo inizio. Autore da otto milioni di copie, Fabio Volo parlerà del nuovo romanzo con la giornalista Elvira Terranova giovedì 22 febbraio alle 18.30 al bookstore Flaccovio Mondadori a San Lorenzo Mercato, (via San Lorenzo 288) a Palermo. Ingresso libero.

I lettori di Fabio Volo, che sono migliaia e migliaia, hanno sempre amato i suoi libri riconoscendo nelle parole e nelle storie una parte di se stessi. Ed è stato così fin da “Esco a fare due passi” (2001), primo di una serie di straordinari record di vendite. Dopo un esordio quasi casuale come cantante, il decollo di Fabio (Bonetti, in arte Fabio Volo) è arrivato con la radio, poi i libri, i film e la tv, e non si è più fermato. Oggi è attore richiestissimo, showman tv, conduttore radiofonico e soprattutto scrittore puntualmente in vetta alle classifiche. Istrionico, creativo, ma sempre scanzonato, semplice e alla mano com'era all'inizio della sua carriera. Ha pubblicato “Esco a fare due passi”(2001), “È una vita che ti aspetto” (2003), “Un posto nel mondo” (2006), “Il giorno in più” (2007), “Il tempo che vorrei” (2009), “Le prime luci del mattino” (2011), “La strada verso casa” (2013), “È tutta vita” (2015), “A cosa servono i desideri” (2016), “Quando tutto inizia” (2017), “Una gran voglia di vivere” (2019) e “Una vita nuova” (2021), tutti Mondadori. I suoi libri sono tradotti in molti paesi del mondo.