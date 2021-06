Villa Filangeri a Santa Flavia, la presentazione del libro "Ephrikian una famiglia armena"

La suggestiva Villa Filangeri farà da splendida cornice all'incontro con Laura Ephrikian che si svolgerà lunedì 5 luglio, alle ore 18.

Un appuntamento imperdibile, con ingresso gratuito, che vedrà protagonista l'ultima fatica letteraria della nota attrice: “Ephrikian, una famiglia armena”.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione “Eventi e Cultura” e da “Spazio Cultura Edizioni”, con il patrocinio del Comune di Santa Flavia. Partner dell'evento sono l'Associazione “Siciliando” e la Pro Loco di Santa Flavia. Laura Ephrikian è conosciuta dal grande pubblico come attrice di teatro, di cinema e televisione, la sua figura è inevitabilmente accostata a Gianni Morandi, con il quale ha vissuto una delle più belle storie d'amore che la gente possa ricordare.

Nel corso dell'incontro la Ephrikian parlerà, stavolta in veste di abile scrittrice, del suo manoscritto in cui racconta se stessa attraverso i ricordi legati alle proprie origini armene. Dalle sue parole prende forma la particolare storia d'amore dei nonni Akop e Laura, gli affettuosi ricordi legati al padre, alla madre, al fratello e ad altri familiari. Lo sguardo dell'autrice non è rivolto solo al passato, ma è interessante conoscere, attraverso il libro, la Ephrikian di oggi dedita ai bimbi del Kenia e ai suoi cinque nipoti.

Durante la presentazione dialogheranno con l'autrice: Rossella Scannavino (presidente dell'Associazione “Eventi e Cultura”), Nicola Macaione (editore del libro e amico di lunga data della Ephrikian), Emanuele Drago (professore e scrittore, delegato dell'Associazione “Siciliando”) e Milena Venturi (assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Santa Flavia). L'evento sarà impreziosito dalle letture di alcuni passi del libro, interpretati da Mariadonata Di Cristina.

Un appuntamento da non perdere in cui conosceremo non solo l'aspetto più umano e intimo di Laura Ephrikian, ma ci soffermeremo anche sugli importanti incontri professionali (Giorgio Strehler, Giancarlo Giannini, Vittorio De Sica etc) che hanno costellato la sua carriera di attrice. Siamo certi che gli aneddoti su questi miti incanteranno il pubblico. Al termine della presentazione la Ephrikian sarà disponibile per firmare le copie del libro.



