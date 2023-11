Leoluca Orlando alla libreria Flaccovio per presentare il suo libro dedicato a Palermo

Nel giugno dello scorso anno Leoluca Orlando lascia Palazzo delle Aquile: in queste stanze ha passato, a più riprese e con qualche pausa, ventidue anni. La prima elezione è datata 1985: i giornali non solo italiani parlano del capoluogo siciliano come della “capitale della mafia”, il Maxiprocesso è in là da venire, mancano sette anni alle stragi di Capaci e via D’Amelio.

A Palermo si spara e si muore facilmente, ma si inizia a parlare della Primavera, di cui Orlando sarà in parte guida e senza dubbio simbolo e testimone a livello internazionale. E da qui parte il racconto di “Enigma Palermo” l’autobiografia di Leoluca Orlando scritta con la giornalista tedesca Constanze Reuscher (Rizzoli): un serrato dialogo da quella Palermo come Beirut, segnata dalle bombe e dalla paura, per arrivare alla metropoli cosmopolita di oggi, luogo di pace, di diritti, di accoglienza.

L’ex sindaco ne parlerà mercoledì 15 novembre alle 18.30 al San Lorenzo Mercato, a Palermo, rispondendo alle domande di Marina Turco, responsabile delle news di Tgs, invitato da Flaccovio Mondadori. Senza risparmiare giudizi sull’attuale situazione politica e sulle prospettive del Sud in Europa, Leoluca Orlando fornisce gli elementi per decifrare l’"enigma" di una parabola duratura e avvincente come la sua, così simile, per contraddizioni e svolte, per ombre e ripartenze, alla città che ha rappresentato e a cui ha dedicato una vita intera. La stessa città che Orlando, dopo quarant’anni di politica attiva spesso turbolenta, riconosce oggi come il mio unico, vero partito: Palermo. Ingresso libero.