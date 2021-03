Per "60 e non li dimostra" in streaming la presentazione di El diablo, il libro di Fabio Ceraulo

Per “60 e non li dimostra”, alla Libreria Zacco, il libro di Fabio Ceraulo “El Diablo”. Un altro dei seguiti appuntamenti in streaming che celebrano l’importante anniversario.

Sarà “El Diablo” di Fabio Ceraulo (Le Mezzelane Editore) il prossimo libro che verrà presentato alle 18 di venerdì 5 marzo alla Libreria Zacco di via Vittorio Emanuele 423 Uno dei seguitissimi eventi promossi per festeggiare i primi 60 anni di vita di questa storica libreria, in collaborazione con l’associazione “Cassaro Alto” e “La Via dei Librai”. A dialogare con l’autore sarà Rita Giammarresi. Introduce e modera Maurizio Zacco. La presentazione si svolgerà in diretta dalla pagina Facebook della Libreria Zacco dove l’autore sarà presente per chi vorrà avere autografata la propria copia.

Il libro

Nella Palermo di oggi, un efferato delitto porta Silvia Romano, esperta di manoscritti antichi, e il suo amico Riccardo, latinista, sulle tracce di un antico mistero. Permetteranno gli eredi della secolare setta dei Beati Paoli di rivolvere finalmente il sanguinoso caso della baronessa di Carini?

L’autore

Fabio Ceraulo, palermitano, ha scritto diversi racconti e romanzi incentrati prevalentemente su episodi e leggende di storia palermitana a partire da Palermo nascosta edito da Dario Flaccovio nel 2012. Di rilievo Anima di polvere edito da Leima nel 2017 che racconta la storia di un rivoluzionario palermitano che durante il periodo del Risorgimento Siciliano sarà tra le 13 vittime giustiziate davanti il castello a mare di Palermo.