"Donne senza paura" di Danilo Sacco, alla Feltrinelli la presentazione del romanzo 

Giovedì 13 giugno alla Feltrinelli sarà presentato il nuovo libro di Danilo Sacco, "Donne senza paura - Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere", edito da Odoya edizioni. Dialogherà con l'autore Giovanna Scelfo, presidente del Club soroptimist international di Palermo. Non è un saggio biografico: le vite sono narrate in modo fedele, ma il taglio letterario è quello del romanzo.

Il libro narra vite di donne coraggiose di tutti e cinque i continenti che si sono battute per i diritti e la parità di genere, diventate un simbolo di emancipazione: alcune un simbolo planetario, altre a livello locale. Uno dei racconti è dedicato a Franca Viola.

Autore ed editore hanno convenuto che nell'attuale periodo storico, non così felice, questo libro avrebbe potuto giocare un piccolo ruolo. hanno così sacrificato parte dei profitti affinché potesse essere pubblicato a un prezzo contenuto (in rapporto alla foliazione e al fatto che si tratta di un libro illustrato) per ampliarne la platea dei lettori e contribuire di conseguenza a tener alta l'attenzione sul tema dei diritti e della violenza di genere.

Pubblicato il 23 febbraio 2024, "Donne senza paura" è stato uno dei libri adottati dalla catena Feltrinelli per la campagna di comunicazione contro la violenza di genere (lafeltrinelli.it), alla quale l'autore ha partecipato insieme ad alcune tra le voci più rappresentative della narrativa e della saggistica contemporanea: Flavia Carlini, Cathy La Torre, Francesca Giannone, Beatrice Salvioni, Carolina Capria e Aurora Tamigio.

"Donne senza paura" a maggio ha inaugurato la rassegna di Nebbiuno (Lago Maggiore) alla quale hanno partecipato personaggi come Carlo Cottarelli e Domenico Quirico. Il 4 luglio l'autore sarà a Carrara ospite della rassegna letteraria Voce all'autore. A tre mesi dalla pubblicazione, Donne senza paura è alla terza ristampa.