Spazio cultura social, Barbara De Luca presenta il suo libro "Doblò" alla libreria Macaione

Sabato 5 dicembre dalle ore 18 sino alle ore 19.30, incontro con Barbara De Luca, autrice del libro Il Doblò che arrivò sulla Luna, novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni nella collana editoriale Liber Liber con la prefazione di Fiammetta Borsellino.

L'opera editoriale è un racconto originale di un lungo viaggio... esattamente la distanza al perigeo che separa la Terra dalla Luna, in cui vengono raccontate dalle voce narrante di un'automobile, un Fiat Doblò, le vicissitudini di Barbara e Giorgio: una coppia ben "rodata", che ha fatto della solidarietà e impegno sociale un vero e proprio stile di vita. Nel corso del viaggio Doblò, da una visione semplice e lineare della vita, scoprirà le diverse sfumature e complessità che la compongono.

Una complicità con i due che gli darà la certezza di essere un elemento importante nella loro vita, con la consapevolezza che ognuno, a suo modo, può fare la sua parte. Un crescendo di scoperte e pensieri che lo porteranno ad arrivare alla fine del viaggio insieme ai due, con un bagagliaio pieno di esperienze e saggezza. Attraverso episodi di "viaggio" a volte divertenti, a volte drammatici, con colpi di scena inaspettati, il libro si prefigge di accompagnare il lettore verso la ricerca di una nuova vita.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, l'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione. A dialogare con la scrittrice, in collegamento sui social, saranno: Fiammetta Borsellino, Giorgio Schultze e l'editore Nicola Macaione. Al termine Barbara De Luca, illustrerà brevemente gli scopi e le finalità della sua associazione "Banco dei Talenti".

Barbara De Luca, nata a Milano il 7 ottobre 1960, impiegata. Atleta della Nazionale Italiana (800 m). Impegnata da anni in campagne di appoggio umano in Brasile. Socio fondatore dell’asilo multietnico “Ubuntu" di Palermo. Volontaria per il Comune di Milano - Settore Protezione Civile presso l’Hub di prima accoglienza della Stazione centrale di Milano. Il Doblò che arrivò sulla Luna è la sua prima pubblicazione