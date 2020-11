"Dio visto da Sud", Augusto Cavadi presenta il suo libro alla Libreria Macaione

Lunedì 30 novembre dalle ore 18 sino alle ore 20, a Spazio Cultura Libreria Macaione, Via Marchese di Villabianca, 102 sarà possibile incontrare per un firma copie Augusto Cavadi, in occasione dell'uscita del suo nuovo libro "Dio visto da Sud". La Sicilia crocevia di religioni e agnosticismi.

La novità editoriale, pubblicata dalla nostra casa editrice (Spazio Cultura Edizioni) nella nuova collana "Humanitas libero pensiero", ha la post frazione di Don Cosimo Scordato e raccoglie in forma organica una selezione degli articoli di Augusto Cavadi (soprattutto su Repubblica-Palermo e Centonove di Messina) riguardanti vari aspetti della dimensione religiosa in Sicilia, tra arcaismi intollerabili e anticipazioni pioneristiche di ciò che potrebbe accadere del futuro del mondo.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, l'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18.30 sino alle ore 20. A dialogare, in collegamento sui social, saranno: il professore Giuseppe Savagnone la curatrice ed editor Vera Chiavetta e l'editore Nicola Macaione. Tutti i lettori che desidereranno incontrare Augusto Cavadi, potranno entrare nei locali della libreria a turno secondo le normative vigenti e sempre indossando la mascherina.