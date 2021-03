"Di catastrofi ne sono maestra", Giorgia Butera presenta in streaming il suo ultimo libro

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà martedì 30 marzo 2021 alle ore 21,00, organizzata da BCsicilia insieme al Comune di Campofelice di Roccella, la presentazione del volume di Giorgia Butera “Di catastrofi ne sono maestra”. L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet.

Sono previsti gli interventi del Presidente BCsicilia sezione di Campofelice di Roccella Anna Laurà, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e di Michela Taravella, Sindaco di Campofelice di Roccella. Lettura dei brani a cura dei soci della sezione BCsicilia di Campofelice e della Compagnia Teatrale “Casale” Gruppo “Non siamo poetesse”. Sarà presente l’autrice.

Giorgia Butera, sociologa della comunicazione, scrittrice ed Advocacy, dal 2014 è presidente della Comunità Internazionale “Sono Bambina, non una sposa”, dal 2015 guida Mete Onlus e membro della Ong “Girls Not Brides”, a partire dal 2018 è Advocacy de: “Kindness and Democracy International Campaign of Civilization for the Protection and Defense of the Individual”, dal 2019 è presidente dell’Oidur, Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca. Il 10 dicembre 2020 ha vinto il premio Giustolisi sezione saggistica per Opere Edite.