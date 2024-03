Presentazione del libro "Dai fiori accolto, i giorni di Goethe a Palermo"

"Far rivivere nel presente i momenti topici del passaggio di Goethe da Palermo. Ecco quello che si propone il libro. Non un riassunto, ma la caratterizzazione di una delle tappe fondamentali del viaggio in Italia, attraverso parole e immagini, che legano verità a possibilità: ciò che ha visto e scritto, a quello che ha goduto ma non ha potuto tradurre in lettere, come il profumo inebriante delle zagare. Il resto è la storia". Testo di Cristiano Gilardi, illustrazioni di Giorgia Amato.