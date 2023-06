I profumi e i colori di Pantelleria in un libro: la presentazione di Lucia Boldi da Duerruote

Martedì 20 giugno alle ore 19 da Duerruote shop in via Libertà 37 la presentazione del libro "Cucurummà" di Lucia Boldi. Serena Ganci, cantante e performer palermitana, racconterà la storia di Leontina, protagonista del libro.

Comodamente seduti sui Kilim alla calda luce di lanterne arabe, si darà il via a un viaggio sensoriale fra le pagine del libro. Basterà lasciare che il suono del maestrale e delle onde del mare sempre agitato di Pantelleria si infrangano tra le ciglia. Ad occhi chiusi si ascolteranno i suoni, i canti e i brani del romanzo che Serena, insieme all’autrice, ha scelto di raccontare. Un percorso sensorio attraverso i luoghi in cui la storia di Cucurummà si svolge: l'isola di Pantelleria e quella di Djerba.

La chef for friends Lorenza Sciortino preparerà il Cucurummà secondo l'antica ricetta di nonna Elena. Si gusterà insieme ai vini Scirocco e Maestrale della Cantina D'Ancona di Pantelleria, dal fresco sentore di zibibbo. Vista, udito, gusto, olfatto. Un’esperienza sensoriale completa. Non ultimo il tatto. Per questo Duerruote ha creato l’abito Cucurummà: basterà indossarlo per sentire sulla pelle tutta la forza del simun, il caldo vento del deserto che agita le palme e il cuore.