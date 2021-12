"Come un granello di senape": la presentazione del libro di Rosario Giuè

Presentazione del libro "Come un granello di senape. Omelie per u tempo nuovo. Anno C" di Rosario Giuè che converserà con don Corrado Lorefice vescovo di Palermo. Modera Tea Ciaccio. Intermezzi vocali strumentali a cura di Bartolomeo Cosenza.

L'autore è ben consapevole che l'omelia domenicale è da tempo in crisi. Come è detto nella quarta di copertina, anche questo ci parla dello stato attuale della Chiesa cattolica. Molti non vedono la comunità cristiana predicare un Vangelo libero da incrostazioni clericali e di potere. E stanno sulla soglia.

A partire da questa situazione, con questo volume (che segue "La perla e il campo. Anno B) Rosario Giuè, prete palermitano, prova a scrivere le sue omelie con il segreto desiderio che tanti uomini e tante donne possano essere sorpresi dal Vangelo senza sentirsi, per questo, alienati dal proprio tempo così inedito". E' richiesta la certificazione verde anti Covid 19.