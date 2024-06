Rassegna "Intrecci narrativi", Claudia Lanteri presenta il suo romanzo d'esordio “L’isola e il tempo"

C’è grande attesa per il secondo appuntamento della rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, musica e degustazioni, organizzata dall’Associazione per l’Arte, in programma sabato 1 giugno a Villa Riso, a Palermo, alle ore 18.30 e che avrà come protagonista Claudia Lanteri, autrice del libro “L’isola e il tempo” edito da Einaudi. Si tratta di un esordio straordinario con una triplice forza: una struttura insolita, un ritmo serrato e una penna rara.



La rassegna, con la direzione organizzativa di Giuseppe Messana e la direzione artistica di Vito Lanzarone, si realizza con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, e la collaborazione della Scuola di Cinema indipendente Piano Focale e dell'Associazione Zeste Hub di Palermo.

Le degustazioni del secondo appuntamento in calendario dedicato ai giovani vignaioli saranno a cura dell’azienda Domenico Lombardo Vini, una cantina situata nella zona di Calatafimi Segesta.