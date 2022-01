Incontri d'autore allo spazio cultura della libreria Macaione: Davide Mannelli presenta "Charlie"

Sabato 29 gennaio dalle ore 17.30 sino alle 19.30, a Spazio Cultura Libreria Macaione di via Marchese di Villabianca 102, si potrà incontrare per il firmacopie Davide Mannelli, autore del romanzo Charlie, novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni nella collana editoriale L?b?r l?b?r.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, per poter raggiungere più lettori, a seguire, lunedì 31 gennaio dalle ore 18 diretta sui canali social di Spazio Cultura per la presentazione del libro. A dialogare in collegamento con l'autore saranno: il giornalista e scrittore Enzo Mignosi, la dottoressa Vera Chiavetta che ha curato l'editing del romanzo e l'editore Nicola Macaione. L'ingresso sarà contingentato secondo le normative vigenti anti-Covid.