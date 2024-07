"Bagaria, luogo di delizie": la presentazione del libro di Caterina Guttuso a Palazzo Butera

Sabato 6 luglio, alle 18, nella sala Borremans di Palazzo Butera, a Bagheria, la presentazione del nuovo volume di Kalós, "Bagaria, luogo di delizie", scritto da Caterina Guttuso. Interverranno il sindaco Filippo Tripoli e l’assessore Elisa Insinga; con l’autrice converserà il giornalista Camillo Scaduto e Simona Aiello leggerà alcune pagine del libro.

Una piana fertile e rigogliosa, eleganti ville e residenze nobiliari con viali alberati, sontuosi parchi ornamentali e giardini romantici: tutto questo fece di Bagaria – come veniva chiamata nel Settecento – una delle mete più visitate del Grand Tour. Ma cosa è rimasto di questo “luogo di delizie”? Da tale interrogativo nasce l’idea ambiziosa e visionaria dell’autrice di intraprendere un percorso alla ricerca della sua “città ideale”, ricreando su tela architetture e luoghi oggi fortemente danneggiati, quando non più esistenti, per ripercorrere attraverso parole e immagini la storia di Bagheria nel momento del suo massimo splendore.

Caterina Guttuso, pittrice figurativa e cultrice di storia dell’arte, da sempre studia la bellezza del suo territorio. Dal 2001 è presidente dell’associazione “Amaide”. Nel 2007 è stata premiata con un encomio solenne dal presidente della provincia regionale di Palermo. Nel 2011 è stata iscritta come artista italiana presso Das Deutsche Kunstarchiv, nel Museo di Norimberga. Dal 2021 è presidente dell’associazione culturale “Anthemion”. Ha esposto le sue opere in sedi prestigiose: Deutsches Hirtenmuseum, Hersburck; Museo Guttuso, Bagheria; Fortezza da Basso, Firenze; Villa Pallanza, Verbania; Albergo delle Povere, Palermo; Kreis Galerie am Germanischen Nationalmuseum, Norimberga.