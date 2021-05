Il caso di Sambuca dove le case costano 1 euro: online un talk sul libro

Continuano le presentazioni online del libro "Case a 1€ nei Borghi d'Italia: Sambuca di Sicilia" (Dario Flaccovio Editore). Venerdì 28 maggio, alle 18, in diretta Facebook dalla pagina della casa editrice Dario Flaccovio, il curatore del testo Fabrizio Ferreri presenta in streaming il libro sul caso del ripopolamento strategico del borgo di Sambuca di Sicilia, insieme a Giuseppe Cacioppo, vicesindaco di Sambuca e tra gli autori di alcuni contributi al volume, Domenico Schillaci della startup e associazione no-profit Push, Giorgio Franco del parco urbano di Lentini "Badia Lost&Found" e Carlo Roccafiorita di Periferica, progetto di riqualificazione urbana mazarese. Modera il giornalista Alan David Scifo.

Diverso, il taglio scelto per la nuova presentazione, con particolare attenzione ai progetti strategici già avviati in Sicilia per la riqualificazione di zone periferiche e di borghi dell’Isola. Dalla street art all'architettura di recupero, dalle strategie turistiche a quelle di ridefinizione del territorio, il caso di Sambuca dialoga con altre realtà siciliane, da Mazara del Vallo a Palermo.

Il successo del caso case a 1 euro di Sambuca, comunità resiliente. A cosa si deve questo successo, si chiede il curatore Fabrizio Ferreri, che mette insieme all’interno del testo, saggi critici di sociologi, analisti del settore turistico, giuristi e amministratori locali. Il libro esamina le caratteristiche peculiari, i risultati prodotti e i principali motivi di successo di questa esperienza, raccontando al contempo la storia di una comunità e di un borgo storico che negli ultimi anni hanno ripensato la propria traiettoria evolutiva, mobilitando energie e visioni per lo sviluppo locale. Il libro ha i contributi di: Leonardo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia, il vicesindaco di Sambuca di Sicilia, Giuseppe Cacioppo, Maurizio Carta, Barbara Lino, Gori Sparacino, Filippo Grasso, Vanni Resta, Marco Magaraggia e dello stesso Fabrizio Ferreri.

"Con questo libro l’iniziativa delle case a 1 euro di Sambuca di Sicilia affiora come misura possibile di valorizzazione delle fragili trame del nostro territorio più̀ periferico - scrive Fabrizio Ferreri - mostrando un esempio di impegno nel governo del territorio che evita sia la trappola del localismo rancoroso sia la mera subalternità̀ a logiche di sviluppo esogene o assistite, anche nelle loro forme meno visibili, di cui si scorgono purtroppo diverse manifestazioni nei tanti luoghi del margine che diventano riserva temporanea e di transito (“destinazione” ovvero, ancora, spazio di consumo) di un turismo crescente ma sconnesso dalle vocazioni del luogo, incapace di innescare catene di valore radicate territorialmente". E' possibile seguire l’evento Facebook sulla pagina Facebook della casa editrice Dario Flaccovio.

Fabrizio Ferreri è dottore di ricerca in Filosofia all'Università statale di Milano, e in Sociologia dell'Innovazione e dello sviluppo locale, all’Università Kore di Enna. Da diversi anni è impegnato in attività di rilancio dei piccoli comuni delle aree interne della Sicilia. È curatore insieme a Emilio Messina del libro Borghi di Sicilia (Dario Flaccovio, 2018) e autore di Coscienza di luogo e sviluppo locale. Analisi su Sambuca di Sicilia (Maimone Editore).

