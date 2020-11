Il Cervantes presenta il nuovo romanzo di Clara Sánchez "Cambieremo prima dell'alba"

L’Instituto Cervantes di Palermo giovedì 3 dicembre alle ore 17 ospiterà la scrittrice Clara Sánchez in una conferenza gratuita e in lingua spagnola per presentare il nuovo libro, edito da Garzanti, dal titolo “Cambieremo prima dell'alba”.

La copertina del romanzo "Cambieremo prima dell'alba"

Nel nuovo romanzo della scrittrice, già nota al pubblico italiano per il bestseller “Il profumo delle foglie di limone”, la protagonista Sonia cambia pelle per ventiquattrore trasformandosi nella ricca Amina. Sonia lavora come cameriera in uno degli alberghi più lussuosi della città. Mai protagonista, la ragazza sogna spesso di essere un’altra. La sua esistenza cambia quando le viene chiesto, forse per la sua straordinaria somiglianza, di occuparsi della giovane Amina, in visita a Marbella con la sua ricca famiglia. Sonia, in questo modo, conoscerà un mondo sfarzoso, donne misteriose e molto diverse da lei. Eppure, per un giorno e per gioco, Sonia diventerà protagonista di quel mondo così lontano da lei.

La scrittrice Clara Sánchez

Clara Sánchez, scrittrice molto amata dal pubblico italiano, ha saputo raccontare storie di donne che riscoprono sé stesse con forza e determinazione ed è l’unica scrittrice ad aver vinto con i suoi romanzi i tre più importanti premi letterari spagnoli: il premio Alfaguara con "La meraviglia degli anni imperfetti", il premio Nadal con "Il profumo delle foglie di limone", bestseller che ha venduto un milione di copie, in cima alle classifiche di vendita per oltre due anni, e il premio Planeta con "Le cose che sai di me".

La scrittrice, che durante la presentazione del libro sarà introdotta dal professor Francisco Gutiérrez Carbajo, racconterà la genesi del romanzo e risponderà alle domande dei lettori.

Francisco Gutiérrez Carbajo è laureato in Filologia romantica e in Filosofia, è dottore in Filosofia ispanica e in Studi economici. Docente universitario di Letteratura spagnola, docente di Numero (Accademia di Arte scenica di Spagna) e docente da Madrid per la Reial Acadèmia de Bones Lletres di Barcelona. Ha fatto parte, per sette anni, del comitato di esperti di ANECA. Dal 1999 al 2007 è stato decano della facoltà di Filologia di UNED ed è ex Presidente dell’Associazione spagnola di Semiotica. Ha scritto settantasette libri e 150 articoli in riviste specializzate.

Come partecipare

Per partecipare all'evento gratuito è necessario ottenere le credenziali per accedere alla piattaforma Zoom inviando una mail a cultpal@cervantes.es o scrivendo alla pagina Facebook dell'Instituto Cervantes entro e non oltre le ore 12:00 del 3 dicembre 2020.