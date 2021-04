"Il lbro di Calipso e altre poesie": Fabrizio Sapio presenta il suo libro in streaming

Presentazione in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Cultura libreria Macaione del libro di Fabrizio Sapio “Il libro di Calipso e altre poesie”. Dialogheranno in remoto con l’autore Biagio Balistreri poeta e scrittore ed Elio D'Anna già docente di Lettere Classiche nei licei. Le letture saranno a cura dell'autore.

I versi di Sapio, che sanno di cultura classica, sono di nobile ascendenza, vitalmente poetici, frutto di una cultura che è vita vissuta. Come un moderno Callimaco, Sapio, attraverso un gioco finissimo di allusioni, ripercorre il V libro dell’Odissea e lo riscrive a modo suo, dando ai versi un sapore di tragicommedia cui non manca il coro come nel teatro della Grecia Antica. La seconda parte del libro, che contiene poesie sparse, non ha un filo conduttore: Sapio raccoglie momenti dell’esistenza errando attraverso l’amore, la solitudine e il mistero.