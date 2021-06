"Il libro di Calipso e altre poesie", Fabrizio Sapio presenta il suo libro a Palazzo Cupane

Presentazione in presenza e online del libro di Fabrizio Sapio "Il libro di Calipso e altre poesie" con prefazione di Elio D'Anna. Dopo i saluti introduttivi di Nicola Macaione dialogheranno con l’Autore Marzia Snaiderbaur e Caterina Ruta. Le letture saranno a cura dell'autore stesso. L'evento si svolgerà in presenza con l’accoglienza di “Ouragan e le Ragazze della Stufa” nell'atrio di Palazzo Cupane piazza Montevergini 2 Palermo, con obbligo di mascherina e contemporaneamente sarà effettuata la diretta della presentazione che potrà essere seguita cliccando sulla pagina Facebook di Spazio Cultura libreria Macaione. Considerato il numero limitato di posti a sedere, sarà obbligatoria la prenotazione.

I versi di Sapio, che sanno di cultura classica, sono di nobile ascendenza, vitalmente poetici, frutto di una cultura che è vita vissuta. Come un moderno Callimaco, Sapio, attraverso un gioco finissimo di allusioni, ripercorre il V libro dell'Odissea e lo riscrive a modo suo, dando ai versi un sapore di tragicommedia cui non manca il coro come nel teatro della Grecia Antica. La seconda parte del libro, che contiene poesie sparse, non ha un filo conduttore: Sapio raccoglie momenti dell'esistenza errando attraverso l'amore, la solitudine, il mistero…

