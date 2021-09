"Berlanga, vita e cinema nella Spagna del XX secolo": su Zoom la presentazione del libro

Nell'anno in cui si celebra il centenario della nascita del regista spagnolo Luís García Berlanga (Valencia, 1921 - Pozuelo de Alarcón, 2010), l’Istituto Cervantes Palermo (via Argenteria Nuova, 33) organizza una presentazione che ne approfondisce la vita e l'opera.

Giovedì 23 settembre, a partire dalle ore 17.00, attraverso la piattaforma Zoom, il professore Miguel Angel Villena - che recentemente ha ottenuto il Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2021 grazie ad una biografia sullo stesso Berlanga - parlerà dell'evoluzione del cinema spagnolo e del paese nella seconda metà del XX secolo, soffermandosi su come i film di questo autore rappresentino una magnifica cronaca di quegli anni, sia relativamente al periodo del regime franchista, sia nella fase della transizione e dell'affermazione della democrazia.

Altro aspetto che verrà trattato, non ultimo, sarà l'attualità del cinema di Berlanga, ai giorni nostri. Per partecipare all'incontro, che si svolgerà in lingua spagnola, è necessario inviare una email di prenotazione all'indirizzo cultpal@cervantes.es entro le ore 12.00 di giorno 23 settembre, così da ricevere il link e la password di accesso all’incontro.

Miguel Angel Villena (Valencia, 1956), laureato in Storia Contemporanea presso l'Università di Valencia, ha lavorato per 25 anni presso il giornale El País nelle sezioni Internazionale e Cultura. Attualmente collabora con eldiario.es e Levante. Ha pubblicato, tra gli altri libri, le tre biografie relative a Ana Belén, Victoria Kent e Manuel Azaña.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...