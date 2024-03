"Aurora, forse il caso esiste": presentazione del romanzo di Lucia Vincenti

Per l’8 marzo doppio impegno di Lucia Vincenti. Non è una novità visto che la giornalista si è spesso dedicata, nei suoi scritti, al tema della rivendicazione dei diritti delle donne. La scelta di presentare in occasione della festa della donna il suo ultimo romanzo “Aurora. Forse il caso esiste” edito dalla Ex Libris di Carlo Guidotti non è pertanto casuale, così come presenziare la vigilia della festa, il 7 marzo alle 15.00, all’importante convegno presso la Biblioteca Centrale della Regione Sicilia “La donna: diritti e discriminazioni. La memoria della Shoah siciliana” incentrato sul saggio della Vincenti, “le donne ebree in Sicilia al tempo della Shoah, edito da Ex Libris.

“Aurora. Forse il caso esiste” è un libro pungente e irriverente e dal linguaggio duro come la nuova vita di Aurora, rimasta sfregiata per una violenza, che lottando anche con sé stessa riesce a riprendersi il suo aspetto, la sua sessualità e anima. Aurora simboleggia la donna che non si arrende. Rischia di cadere sotto i colpi della vita, sconta cinque anni di galera per il suo passato turbolento, destreggiandosi come stesse giocando una partita a scacchi che poi è la partita della vita.

Una storia che contiene in sé anche quella di tante detenute e vittime di femminicidio. Da qui, la scelta di presentare in anteprima il libro, l’8 marzo alle 11,30, nella sede dell’associazione Nuovo Giorno in via Tommaso Natale 93/E di Antonella Macaluso, impegnata nel reinserimento dei detenuti, delle persone in uscita dai circuiti penali e in genere di soggetti in difficoltà. Il caso, il destino o il fato. Causalità o destino segnato? A ognuno la propria risposta. E chissà, forse il caso esiste, o… forse no.