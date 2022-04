Il caso di Violet Gibson, la donna che tentò di uccidere Mussolini: talk alla libreria Macaione

Sabato 9 aprile alle ore 17.30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102, verrà presentato il libro 7 aprile 1926 Attentato al Duce Violet Gibson, capace di intendere e di volere? - Fefè Editore.

L'opera, curata dal professore Giovanni Pietro Lombardo, raccoglie gli interventi di Rosanna De Longis, Gabriella Romano, Giovanni Tessitore e in appendice la perizia psichiatrica integrale di Sante De Sanctis e Augusto Giannelli. All'incontro, che sarà moderato dal libraio Nicola Macaione, saranno presenti: il curatore del libro Giovanni Pietro Lombardo e uno dei degli autori Giovanni Tessitore che dialogheranno con lo scrittore e saggista Pasquale Hamel. Era una pazza o una tirannicida l’irlandese che nell’aprile del ’26 per pochissimo non uccise Mussolini con un colpo di rivoltella?

L’affissione di una targa commemorativa, a Dublino, sottolinea la nuova prospettiva con cui in Irlanda si guarda al personaggio di Violet Gibson, tentando dopo molti anni di restituirle onore. Anche in Italia qualcosa si muove nell’interpretazione del caso e della persona. In questo libro un nuovo originale approccio è proposto dal gruppo formato da uno psicologo, una storica, una regista/saggista, un sociologo del diritto. E soprattutto si pubblica, per la prima volta nella storiografia internazionale relativa all’attentato, la perizia integrale della Gibson redatta da due psichiatri luminari dell’epoca. Una parte del prezzo di copertina del libro sarà devoluto a Antigone Onlus, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale.