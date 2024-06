Libreria Macaione, il giornalista Antonio Fiasconaro presenta il suo ultimo libro

Presentazione del libro di Antonio Fiasconaro "Sei giorni in manicomio", novità editoriale di Nuova Ipsa, giovedì 13 giugno alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione. All'incontro, modearto dal libraio Nicola Macaione, sarà presente l'autore che dialogherà con lo scrittore e operatore culturale Sebastiano Catalano e il fotoreporter Franco Lannino che ha curato l'apparato iconografico del libro.



Nella primavera del 1991, l'autore decide di fare un viaggio-inchiesta sulla situazione in cui versa l'ex-ospedale psichiatrico "Pietro Pisani" di via Pindemonte 90 a Palermo. Per andare a fondo nel suo intento, decide di vivere quasi un'intera settimana dentro la struttura senza mai uscirne. Il degno epilogo: la pubblicazione di un reportage a puntate sulle pagine del quotidiano La Sicilia, corredato da un'ampia iconografia rigorosamente in bianco e nero curata dal fotoreporter Franco Lannino.

L'intenzione è quella di dare contezza di quello che è effettivamente accaduto dopo la chiusura dei manicomi grazie alla legge Basaglia (1978) e di sensibilizzare la pubblica opinione su uomini e donne tagliati fuori dal mondo, dimenticati forse anche dagli stessi familiari. Cinquecentottanta relitti reclusi, abbandonati al loro triste destino che il giornalista intervista, osserva, racconta, tra cui anche la poetessa Maria Fuxa, considerata la Alda Merini di Sicilia. Il lavoro che ne viene fuori è un pugno allo stomaco, emerge un forte interrogativo sull'attenzione sanitaria nei confronti dei più deboli e sulla dignità che dovrebbe essere garantita ad ogni uomo. Postfazione di Salvatore Amato.