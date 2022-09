"Aneris piccola sirena ribelle", la presentazione del libro di Giovanna Fileccia a Terrasini

Domenica 2 ottobre alle ore 17.00 si svolgerà la prima presentazione del libro illustrato “Aneris piccola sirena ribelle” di Giovanna Fileccia. L’incontro si terrà presso la sala conferenze del Museo Regionale Palazzo d’Aumale a Terrasini (Pa).



Dopo i saluti istituzionali, ne parleranno con l’autrice:

Marco Scalabrino, poeta e saggista;

Amelia Crisantino, giornalista e scrittrice;

Rosanna Maranto, direttore artistico di Illustramente.

Sarà presente l’editore Fabio Martini.



Breve descrizione:

Aneris vive con la famiglia dentro Madre Conchiglia. Fa parte dei Sirenedi, un popolo minuscolo quanto i granelli di sabbia. Vorrebbe essere libera come le sue antenate ma non può a causa di una formula magica che le impedisce di uscire dalla madre conchiglia. Ma poi un giorno…

“Aneris piccola sirena ribelle”, edito da L’Inedito (2022), è una fiaba per grandi e piccoli che unisce mito, realtà e fantasia. Una storia arricchita da canti in siciliano che tratta temi universali tra cui la libertà, la curiosità e l’ambiente. La Fileccia ha scritto “Aneris, piccola sirena ribelle” nel 2019 per la VII edizione di Illustramente, festival della letteratura e dell’illustrazione per l’infanzia. Le immagini del libro sono estratte dai quadri realizzati dalla stessa autrice e fotografate da Davide Albegiani.



“Aneris è una fiaba di una scrittrice siciliana – fortemente siciliana, tanto da avere nel libro parti proprio in dialetto – impegnata su più fronti dal punto di vista artistico e una verve caratteriale vulcanica. Aneris è un progetto che da libro diviene itinerante, quando l’autrice stessa, in spazi dedicati ai bambini e coadiuvata dalla presenza dal vivo delle sue opere, la troviamo animatrice essa stessa, e se vogliamo educatrice alla medesima fiaba qui narrata che, attraverso l’elemento della sirena, racconta l’evolversi nella crescita dell’essere umano, dalla conchiglia familiare, alla libertà come elemento naturale di fuga al richiamo esterno, in quel desiderio altrettanto naturale del distacco dal grembo protettivo di casa e patria.” Dall’Editoriale di Fabio Martini, editore de L’Inedito



Pagina libro: https://lineditoletterario.com/negozio/libri-dellinedito/infanzia/aneris-la-sirena-ribelle-fiaba-di-giovanna-fileccia/





Pagina autrice: https://www.gliamicidellineditoletterario.com/amici/autori/giovanna-fileccia/



Cenni biografici:

Giovanna Fileccia, poliedrica artista siciliana, ha ideato una nuova forma d’arte coniandone il neologismo, la Poesia Sculturata: opere tridimensionali che dal 2013 crea dalle sue poesie. Invitata in convegni e nelle scuole, organizza incontri culturali e conduce laboratori per adulti e bambini. Con Ed. Simposium ha pubblicato “Sillabe nel Vento” (2012), “La Giostra dorata del Ragno che tesse” (2015), “MARHANIMA testo poetico e opere tridimensionali di Poesia Sculturata” (2017), “Seta sul petto, per Alessandro che Di Mercurio aveva la forza e l’empatia” (2020). Con Scatole Parlanti ha pubblicato la prima edizione del libro di narrativa “Oggetti in terapia” (2019). Premiata il 30 luglio 2022 alla “XXVª Edizione del Premio Alessio Di Giovanni”; Premiata il 4 settembre 2022 al “47° Premio Internazionale Città di Marineo”.



Maggiori informazioni sul suo Blog “Io e il Tutto che mi attornia” https://www.giovannafileccia.com



Email: sillabenelvento@gmail.com