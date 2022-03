"Andare per orti botanici", la presentazione del libro con Legambiente ai Cantieri Culturali

Ai Cantieri Cultuali alla Zisa, allo Spazio Mediterraneo di Legambiente Sicilia, venerdì 18 marzo, alle ore 17, sarà presentato il libro “Andare per orti botanici” (ed. Il Mulino). Saranno presenti gli autori, Alessandra Viola e Manlio Speciale.

Nel corso dei secoli gli Orti botanici sono stati via via aule di insegnamento e farmacie en plein air per gli studenti di Medicina, giardini di acclimatazione e studio di piante esotiche, Wunderkammer botaniche per stupire i visitatori, luoghi di divulgazione scientifica e conservazione della biodiversità: sempre e comunque spazi in cui si amano le piante.

Espressione del genio italico rinascimentale, tra le icone dell’identità italiana, gli Orti botanici racchiudono l’eco di avventurosi viaggi e pionieristiche scoperte. L’itinerario si snoda, da Torino a Palermo, alla scoperta di questi luoghi magici che custodiscono le meraviglie del mondo vegetale, esotiche ed indigene, ospitate nello straordinario tessuto colturale e culturale italiano, tra storie e leggende, curiosità e rarità, fantasmi e misteri. Per poter partecipare in presenza occorre essere in possesso del green pass.