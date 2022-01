"Ancone rinascimentali in Sicilia": al Grand Hotel delle Palme il libro di Nicolò Fiorenza

Sabato 29 gennaio al Grand Hotel delle Palme appuntamento per la presentazione del libro di Nicolò Fiorenza "Ancone Rinascimentali in Sicilia".

Il Grand Hotel delle Palme di Palermo ospiterà, sabato 29 gennaio, alle ore 18.30, la presentazione del volume "Ancone Rinascimentali in Sicilia", scritto da Nicolò Fiorenza, esperto in beni culturali e restauro monumentale. Oltre all’autore del libro, saranno presenti Paolo Giansiracusa, storico dell’arte esperto in beni culturali, e Gianfranco Pappalardo Fiumara, docente presso il Conservatorio "Scarlatti" di Palermo e sovrintendente del Mythos Opera Festival.

L'evento è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dall'Assemblea Regionale Siciliana.