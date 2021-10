"Affrontare la complessità per governare la transizione ecologica": la presentazione al Rouge et Noir

Martedì 12 ottobre alle 18 a Palermo, tra i tavolini del bistrot del Rouge et Noir in piazza Verdi 8, il Gruppo di sostegno alla pari dell'associazione "l'Arte Di Crescere", presenta il libro Affrontare la complessità.

Per governare la transizione ecologica del Prof. Federico Maria Butera, con uno specifico intervento sul tema della SAM 2021 (Settimana Mondiale dell'Allattamento), proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere, con l’intento di coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni scolastiche in una riflessione che partendo dall’alimentazione dei neonati possa spostarsi ad altre criticità che caratterizzano il cambiamento climatico al fine di comprendere ed analizzare le strategie migliori per affrontare la complessità dei sistemi in cui viviamo.

Con l’occasione verrà anche presentato il progetto “Allattamento e comunità” giunto alla sua 14° edizione. Con l'autore interverranno anche Giuseppe Barbera, Antonella Di Bartolo, Claudia Pilato e Gianni Silvestrini. Ingresso libero.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...