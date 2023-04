Adessoscrivo, al bookstore Flaccovio Mondadori il caso letterario da migliaia di follower

E’ stato uno dei casi letterari degli ultimi anni: Adessoscrivo è lo pseudonimo sotto cui scrive un giovane autore di origine palermitana, pugliese di adozione, che vive in Germania. Ha iniziato a pubblicare i suoi racconti e i suoi pensieri su Instagram, ottenendo sempre più follower - oggi sono circa 330 mila - e attirando l’attenzione di New Book edizioni. È nato così il suo primo libro, “Dieci Magnitudo” che ha conquistato migliaia di lettori.

Successivamente Adessoscrivo ha pubblicato per Rizzoli nel 2018 “Quello che so sulle donne (Distruzioni per l'uso)”, nel 2019 “Noi siamo eclissi” e “Respira” nel 2020. Adesso è pronto con il nuovo romanzo, “Hai il mare dentro”, il secondo con Sperling & Kupfer: Adessoscrivo ne parlerà giovedì 27 aprile alle 18,30 con la giornalista Maria Teresa Camarda, al bookstore Flaccovio Mondadori in via Roma 270/272. Al termine dell’incontro, il giovane scrittore risponderà alle domande del pubblico e firmerà le copie del libro.

Del giovane autore si sa pochissimo: solo che ha un lavoro “normale” - son parole sue - e che ama moltissimo il rap: da questo mondo arriva il suo pseudonimo nato da una canzone di Hyst. Ma anche che Adessoscrivo “scrive per chi parla e non viene ascoltato. Scrivo per me e per gli altri”.

Sole ha 24 anni, il cuore rotto, gli occhi del colore dell'oceano e la perenne sensazione di vivere in tempesta. La madre non c’è, il padre si è chiuso in un doloroso silenzio ostinato. Sole studia e d'estate torna in Puglia dove si mantiene facendo la cameriera e si aggrappa alle poche certezze che ha, le amiche e il suo mare. Stefano è di Palermo e ha una situazione familiare disastrosa alle spalle. Ha imparato, a 33 anni, che nella vita le persone che vanno via non sempre tornano, ma nonostante tutto crede ancora che l'amore eterno esista. Ora, mentre la sua vita sembra andare in pezzi, Stefano è con gli amici in vacanza in Puglia, dove incontra (o si scontra) con Sole.

Venerdì 28 aprile alle 17.30 sempre al bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma 270/272, tocca a “Cinema e architettura. Ritagli di dettagli non trascurabili”, divertissement in forma di saggio (pubblicato con Youcanprint) che ha per amico il grande schermo: quaranta film, selezionati con la cura del cinefilo e la competenza dell’architetto, per raccontare le strutture attraverso dettagli e storie.

I film scelti da Jolanda Elettra Di Stefano, docente e critico cinematografico, fanno parte di un immaginario condiviso fatto di elementi minimi e di grandi atmosfere: ciò che lega insieme cinema e architettura e contribuisce a trasformare l'osservatore, immerso nel paesaggio, filmico come urbano. L’autrice ne parlerà con gli architetti Mariangela Lapis e Paola Pepe. Ingresso libero, i libri sono in vendita nei tre bookstore Flaccovio Mondadori, oltre alla sede di via Roma, anche al San Lorenzo Mercato e al CC.Forum.