"La figlia italiana", presentazione del libro di Adelaide Jole Pellitteri al Gramsci

Presentazione del libro di Adelaide Jole Pellitteri “La figlia italiana” Introduce e coordina Nicola Macaione. Dialogano con l'Autrice Marzia Snaiderbaur e Gabriella Maggio. Letture di Roberto Ardizzone e Maria Giallombardo. Evento in presenza e anche on line sulla pagina facebook di Spazio Cultura Libreria Macaione.

E' possibile recuperare il rapporto con i propri genitori quando questi non ci sono più? Simona non ha mai accettato la separazione dei suoi, avvenuta quando era appena adolescente. I genitori, una volta separati, non le hanno saputo dare piuù alcuna stabilità emotiva. Oggi, poco più che trentenne, è una donna anaffettiva e senza interessi se non per i viaggi. Una mattina riceve la telefonata da un notaio che, da Parigi, le comunica un lascito da parte del padre. Lei intende rifiutare. Pensa che nessun tipo d'eredità possa risanare il loro rapporto. Eppure un grave incidente nell'I stituto dove insegna.