Rouge et Noir, al bistrot Martino Lo Cascio presenta il libro "101 scorie zen"

Giovedì 3 giugno alle 19 ritornano i libri al Rouge et Noir: in questa fase gli incontri si svolgeranno all’aperto, tra i tavolini del bistrot in piazza Verdi.

A tenere a battesimo il ritorno dei libri al cinema sarà Martino Lo Cascio con il suo ultimo lavoro 101 scorie zen. Foto e haiku per una via poetica all’ecologia, edizioni il Palindromo. Insieme all’autore dialogherà la giornalista Rai Lidia Tilotta. È previsto anche un intervento di Naida Samonà attivista del gruppo locale di Extinction Rebellion, un movimento politico e sociale internazionale che, riconoscendo la natura sistemica della crisi climatica ed ecologica, si batte affinché i governi ne riconoscano la portata epocale e agiscano immediatamente per mitigarne gli effetti. Ingresso gratuito. È prevista una formula promozionale per cui con 15 euro sarà possibile acquistare il libro e scegliere una consumazione (vino, cocktail, bevanda) al bistrot.

101 scorie zen

Un viaggio visivo e introspettivo, 101 scatti di Martino Lo Cascio impreziositi da 56 haiku, attraverso i litorali di Togo e Benin. Un manuale di sopravvivenza che invita ad assumere un nuovo punto di vista sul mondo per riqualificare e valorizzare ciò che è sempre stato scartato; recuperare e includere con gentilezza l’escluso, il rimosso; salvare dall’oblio tante piccole storie minacciate dalla memoria sbilenca del nostro tempo; raccontare inesauribilmente esistenze, tracce di un’umanità perduta.

Con le voci di Roberto Alajmo, Cristina Ali Farah, Vanessa Ambrosecchio, Stefania Auci, Stefano Bollani, Domenico Conoscenti, Gian Mauro Costa, Piergiorgio Di Cara, Paolo Di Paolo, Salvatore Ferlita, Catena Fiorello, Bruno Galluccio, Chiara Gamberale, Lisa Ginzburg, Biagio Guerrera, Giovanna Ioli, Elisabetta Jankovic, Kossi A. Komla-Ebri, Franco La Cecla, Tahar Lamri, Luigi Lo Cascio, Martino Lo Cascio, Francesca Maccani, Piero Melati, Giampaolo Musumeci, Chamwil Njifon, Caterina Pastura, Silvio Perrella, Fabrizio Piazza, Fabio Pusterla, Nicola Romano, Roberto Rossi Precerutti, Giuseppe Samonà, Domenico Stagno, Fabio Stassi, Emanuele Trevi, Luigi Trucillo, Mario Valentini, Sêminvo Xlixè. Con i contributi introduttivi di Emilia Valenza e Giovanna Ioli e un epilogo poetico di Claudio Magris.